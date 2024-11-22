Bakan Kacır: Kalkınma yolculuğumuza güçlü şekilde devam ediyoruz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Kacır, Valiliği ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Daha sonra kendi kullandığı Togg araçla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Arfem Alüminyum Fabrikası'nın açılış törenine katılan Kacır, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleriyle Diyarbakır'ı gönülden sevdiklerini belirtti.

Bugün açılışını yapacakları 30 milyon dolar yatırım tutarındaki üretim tesislerinin şehre ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Kacır, bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen herkese ve Baran ailesine teşekkür etti.

"Türkiye eski Türkiye değil"

Ülkenin potansiyeline ve insan kaynağına güvenen yatırımcıların, bundan sonra da şehrin örnek niteliğindeki sanayi altyapısını ve sundukları yatırım teşviklerini en iyi şekilde değerlendirmeyi sürdüreceklerine inandığını dile getiren Kacır, bu toprakların yeni yatırımlarla bereketleneceğini söyledi.

Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Bizler de Türkiye ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen herkesi baş tacımız etmeye devam edeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Dayatmalara boyun eğmeden, günlük siyasetin geçici tartışmalarına aldırmadan, ülkemizi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtararak 'tam bağımsız ve müreffeh Türkiye' hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bilinmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye, başına vurup elindeki ekmeğinin alınmaya çalışıldığı eski Türkiye değil. Bugün, kendi ekonomik kalkınma modelini, program ve stratejilerini kendi tayin eden bir Türkiye var. Demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. 22 yılda asırlık eser ve hizmetlerle eskinin kayıplarını telafi eden, sağlam altyapısıyla, öz güven inşasıyla kararlarını kendi iradesiyle veren, atılımlarını kendi gücüyle yapan bir Türkiye var. Sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü haline gelmiş, pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği tabloyu da fırsata dönüştüren bir Türkiye var. Sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre Almanya'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 6,7, Fransa'da yüzde 3,9 geride. Aynı dönemde Türkiye'de ise yüzde 19,5 daha yukarıda. İmalat sanayimizin öncülüğünde ihracatımız yeni rekorlara imza atıyor. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Bu gurur tablosunda aslan payı elbette ki Türk sanayisinindir."

Milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda elde ettikleri kazanımları daha ileriye taşıma mücadelesini sürdürürken kalkınma yolculuğunda hiçbir şehri geride bırakmadıklarını belirten Kacır, Doğu'nun incisi Diyarbakır'ı sayısız eser ve hizmetlerle buluşturduklarını ifade etti.

"Diyarbakır'ı ülkemizdeki 7 bölgesel merkezden biri ilan edeceğiz"

"Halka hizmet Hakk'a hizmettir" anlayışıyla, yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lere sağladıkları imkanlarla ve bölgesel kalkınma projeleriyle Diyarbakır'ı "Türkiye Yüzyılı"nın örnek şehri haline getirdiklerini anlatan Kacır, Diyarbakır'ın planlı sanayi altyapısının güçlenmesi için son 22 yılda Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Karacadağ OSB'yi kurduklarını, OSB sayısını 3'e çıkardıklarını, OSB'lerde 28 binden fazla vatandaşa istihdam sağladıklarını söyledi.

Son 22 yılda kentte gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi hedeflenen 105 milyar liralık yatırım için 2 bin 722 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, 136 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını dile getiren Kacır, Diyarbakır'a yakışır şekilde katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını güçlendirmek için 1 teknopark ve 3 AR-GE merkezi kurduklarını bildirdi.

Diyarbakır'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörlerinden KOBİ'lere can suyu olmaya devam ettiklerini belirten Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"22 yıl öncesine kadar parmakla sayılabilecek kadar KOBİ'miz KOSGEB desteklerinden yararlanmışken 22 yıl içinde bu sayıyı 16 binin üzerine çıkardık. Kalkınma Ajansımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımız eliyle Diyarbakır'daki 641 projeye 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de son 10 yılda 152 kalkınma projesine 702 milyon lira katkıda bulunduk. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız 2024-2028 Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejimizde Diyarbakır'ı ülkemizdeki 7 bölgesel merkezden biri ilan edeceğiz. Diyarbakır'da başta gıda, giyim eşyaları ve mobilya sektörlerinde sektörel odaklanma yaklaşımıyla yeni projelerin yükselmesini, katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesini sağlayacak, turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısını yükseltecek, lojistik altyapıyı güçlendirecek projelerle ilin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü güçlendireceğiz. Yeni teşvik modelimizin önemli bir sütunu konumundaki ve yakın dönemde kamuoyuyla paylaşacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehrimizi daha nitelikli sanayi yatırımlarıyla buluşturacağız. Bugün de Arfem Alüminyumun toplam 30 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği ve aylık 6 bin ton alüminyum billet üretim kapasitesine sahip tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. İlave sunacağı istihdamla toplam 700 yakın vatandaşımıza ekmek ve istihdam kapısı sağlayacak tesislerin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Kacır, gelecek dönemde Diyarbakır'ın kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracak yatırımların önünü daha da açacaklarını, üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri noktalara çıkaracaklarını bildirdi. Tüm çaba ve gayretlerinin Diyarbakır'ın sanayisine daha fazla güç katmak, rekabetçiliğini artırmak ve ihracat kabiliyetini geliştirmek olduğunu dile getiren Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kalkınma amaçlı, çok yönlü, AR-GE bazlı ve sanayi odaklı projelerimiz ve yatırımlarımızın semerelerini almaya devam edeceğimizden hiç şüphem yok. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklerimizi ve teşvik mekanizmamızı çeşitlendirerek ve zenginleştirerek siz değerli sanayicilerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz. Sizler yeter ki çalışmaya ve üretmeye devam edin. Biz her daim yanınızda, yakınınızdayız. Terörü bu topraklardan sildikçe bizler de bölgemizde yeni adımlar atacağız, şehirlerimizi yeni yatırımlarla buluşturarak daha da büyüteceğiz, kalkındıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle Diyarbakır ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bereketli hilalin sembolü Diyarbakır'ı yeni yatırımlarla, barış ve kardeşlik iklimiyle Türkiye Yüzyılı'nın sembol şehri haline getireceğiz. Biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Kimlikler ve farklı kesimler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yaklaşımı reddediyoruz. Biz kapsayıcılık ve kuşatıcılığı esas alan, farklılıkları zenginlik olarak gören bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Birliğimize, kardeşliğimize halel getirecek hiçbir girişimi bu topraklarda barındırmayacak, inşallah böylesi adımların her birini hep birlikte bertaraf edeceğiz."

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da Diyarbakır'ın ilk OSB'sinde şu anda 22 binin üzerinde kişinin istihdam edildiğini belirtti. Kurumsallaşma anlamında önemli adımlar atıldığını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı temel ihtiyaçları vardı. Onları da zatıalinize arz ettik. Bunlardan biri birinci ve ikinci etabın elektrik altyapısıyla ilgili sorundu, size Valilikte arz ettik ve daha OSB'ye gelmeden araçta gerekli talimatı verdiniz, Diyarbakır OSB'nin birinci ve ikinci etabının elektrik meselesini daha buraya ayak basmadan çözdünüz. Şehrim adına şükranlarımı arz ediyorum. Diyarbakır OSB'nin 5. etabının onaylanması ve altyapısı işinin yatırım programına alınmasını da arz ettik. Siz dediniz ki 'Diyarbakır için daha büyük düşünün, sadece 5. etabı değil, ondan sonraki aşamayı da buna ekleyin, ilave bir alanı daha genişleterek Diyarbakır OSB'yi çok daha güçlü, çok daha geniş bir OSB haline getirelim.' Talimatınız doğrultusunda bu çalışmaları da süratle yapacağız."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve önderliğinde Diyarbakır'ın gittikçe büyüdüğünü, geliştiğini, zenginleştiğini ve artık emsal illerle ekonomik açıdan ve ticaret açısından yarışmaya başladığını ifade etti.

Birkaç yıl önce Diyarbakır'ın en büyük sorununun işsizlik olduğunu dile getiren Ataman, "Girişimciler, yatırımcılar ve sanayicilerin sayesinde Diyarbakır'da artık iş oranı yükseldi. Bütün sanayicilerimize, yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da Diyarbakır'a ilk alüminyum fabrikasını Arfem firmasının kazandırdığını belirterek, bu firmayla kentte faaliyet yürüten 8 alüminyum firmasının olduğunu söyledi.

Firmanın yaptığı ihracata da değinen Fidan, "Arfem bizim yüz akımız. İnşaatı devam eden yatırımlar da var. Onlar da inşallah en kısa zamanda devreye girecek. Nihat Bey, bu yatırımlar yetmiyor, biraz daha yatırımları, istihdam sayısını artırın. Daha çok yatırım yapalım ki Diyarbakır'ı daha çok öne taşıyalım." diye konuştu.

Arfem Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Baran da 2009 yılında alüminyum profil üretim sektöründe 7 bin metrekare kapalı alanda 50 kişiyle başladıkları yolculukta 2024 yılında 90 bin metrekare kapalı alan ve 700 kişilik istihdam seviyesine ulaştıklarını söyledi.

Baran, "Firmamızın ulaştığı 85 milyon dolarlık yatırım hacmiyle 12 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatta yıllık 30 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek firmamız Diyarbakır'ın toplam ihracatının yüzde 12'sini tek başına gerçekleştirmektedir. Ülke genelinde sektörde ilk 10 içine giren, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan uluslararası düzeyde bir firma haline gelmiş bulunmaktayız." dedi.

Baran, mevcut yatırımların dışında şu an açılışını gerçekleştirecekleri 130 milyon dolarlık yatırımın ilk etabı olan 30 milyon dolarlık kısmını tamamladıklarını belirtti.

Fabrikada yıllık 50 milyon dolar ihracat hedefiyle üretim yaparak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Baran, gelecek yıl ise hedeflerinin toplamda 90 milyon dolar ihracat olduğunu kaydetti. Daha sonra kurdele kesilerek fabrikanın açılışı yapıldı.

Açılışa, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, kamu kurum temsilcileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Bakan Kacır, OSB'de kapı üretimi yapan bir fabrikayı gezdi, işçilerle sohbet etti ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ardından Kacır, Diyarbakır OSB'de Mehmet Şirin Açar Kongre Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"na katıldı.