İstanbul'da lodos nedeniyle 38 uçak seferi iptal edildi
THY, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 10'u iç hat, 28'i dış hat olmak üzere toplam 38 seferini iptal etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 21:28, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:22
Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın yapılması planlanan 38 seferi, İstanbul'da beklenen fırtına dolayısıyla iptal edildi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir. Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu bağlantısından ulaşılabilir."