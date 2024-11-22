İstanbul'da lodos nedeniyle 38 uçak seferi iptal edildi

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir. Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu bağlantısından ulaşılabilir."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın yapılması planlanan 38 seferi, İstanbul'da beklenen fırtına dolayısıyla iptal edildi.

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