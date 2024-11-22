414 belediye başkanı Ankara'da toplanacak

İçişleri Bakanlığı'nın, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden alarak yerlerine kayyum atamasının ardından CHP harekete geçti.

Kararın ardından "Gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur" ifadelerini kullanan Özel, ikinci paylaşımında ise CHP'li belediye başkanlarının Ankara'daki parti genel merkezinde toplanacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"*31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye'de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır. Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir.

*Belediyelere yönelik saldırıları ayrı ayrı değerlendirmiyor, tepkimizi de topyekün gösterme kararlılığını taşıyoruz.

*30 Kasım'da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekün göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık.

*Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız."