İzmir'de 32 yıl 8 ay hapisle aranan dolandırıcı tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, aranan ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kendisini kamu görevlisi banka, sigorta ve kredi kurumlarının yetkilisi olarak tanıtıp kredi sağlayarak dolandırıcılık yaptığı ve bu suçlardan 32 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen C.B. isimli şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Firarinin yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), C.B.'nin ilçeye bağlı Bulgurca Mahallesi'nde bir bağ evinde yaklaşık 6 aydır kaçak yaşadığını tespit etti. C.B., dün düzenlenen operasyonda yakalandı.

C.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Menderes Adliyesi'nde tutuklandı.