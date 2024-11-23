23 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı ile Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İsmet Uçma'yı Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mutafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın cenaze töreni ile partisince düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"na iştirak edecek.

(İzmir/13.03/Ankara/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimevi'nde düzenlenecek Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydan ve ticaret merkezi temel atma törenine iştirak edecek.

(Adıyaman/14.30)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulunun düzenlediği "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı Öğretmenler Günü etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığınca düzenlenecek, "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinin paylaşılacağı programa iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Erenler ilçe kongresine katılacak.

(Sakarya/11.00)

6- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek "Çare Eşitlikte Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, Bozova ve Siverek AK Parti İlçe Kongrelerine, Gıda İhtisas OSB ve Fabrikaların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Şanlıurfa/10.00-15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Pınarbaşı ve Azdavay ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Kastamonu/11.00/13.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası; ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir, Bellona Kayserispor-Fenerbahçe ve Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/Gaziantep/Kayseri/16.00/Muğla/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor ve Boluspor-Şanlıurfaspor maçıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/19.00/Malatya/Bolu/16.00)

3- Nesine 2. Lig'in 13. haftası, gruplarda oynanacak 7 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 12. haftası, gruplarda yapılacak 4 müsabakayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası; Emlak Konut-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası; Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Aras Kargo, Fenerbahçe Medicana-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zerenspor ve Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.00/15.30/19.00/Aydın/Bursa/15.00)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftası, İstanbul Gençlikspor-Halkbank maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş, Estonya'nın Pölva Serviti takımına konuk olacak.

(Pölva/18.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası, Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Bursa/15.00/İstanbul/16.00)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Las Vegas/09.00)