Hayvana cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 07:26, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 07:39
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlara istismarda bulunan ve eziyet edenlerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, şüpheli M.A'yı (76) "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.