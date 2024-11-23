Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye

Türkiye Gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre: Hürriyetçi Eğitim-Sen, yarın kutlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitim çalışanlarının ekonomik durum ve beklentilerine yönelik 81 ilde 7 bin 563 kişiyle yaptığı ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 90'ı aldığı maaşların evlenme veya çocuklarını evlendirme kararı üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ifade etti. Yüzde 81'i ay sonunda cebinde para kalmadığını söyledi.

YÜZDE 17,6 EK İŞ YAPIYOR

Katılımcıların yüzde 90,1'i aldığı maaş ile tasarruf yapma imkanı bulamadığını ifade etti. Eğitim çalışanlarının yüzde 17,6'sı mesleği ile ilgili ek iş yaptığını, yüzde 35,8'i bunu düşündüğünü ifade etti. Katılımcıların yüzde 79,2'si ekonomik kaygılarının aile içi ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

BEKLENTİ BİRER MAAŞ İKRAMİYE

Anketin sonuç bölümünde ise öğretmenlerin beklentileri soruldu. 24 Kasım'da birer maaş ikramiye isteyenlerin oranı yüzde 66,8... Maaş zam oranının artırılma beklentisi yüzde 56,6, eğitim öğretim ödeneğinin bir maaş tutarına eşitlenmesi yüzde 48,4, ek ders ücretlerinin arttırılması yüzde 47,8, seyyanen zam beklentisi yüzde 35,2 olarak açıkladılar.

Hiçbir beklentim yok olarak işaretleyenlerin oranı ise yüzde 11,7.