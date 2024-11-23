İşletmelere 30,5 milyar TL deprem kredisi

Deprem bölgesinin yeniden kalkınmasında önemli rol oynayan işletmelere Hazine destekli kefalet sisteminin etkinliği artırılarak sunulan 9 ayrı paketle bugüne kadar toplam 30,5 milyar TL kredi kullandırıldı. Küçük esnaf dahil Türkiye genelinde verilen Hazine destekli kredi tutarı da 70 milyar TL'ye ulaştı.

20 BİNDEN FAZLA KOBİ YARARLANDI

Hem depremden etkilenen işletmeleri güçlendirerek dış pazarlara açmak hem de Türkiye'nin farklı noktalarındaki ihracatçıların kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen desteklerden bu yıl içerisinde 20 bin 234 işletme faydalandı. İhracat odaklı işletmelere de deprem bölgesi de dahil olmak üzere toplamda 59 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirildi. Söz konusu işletmelere verilen kredi miktarı ortalama 2,9 milyon TL oldu.

AR-GE FAALİYETİ İÇİN ÖZEL FON

İşletmelere verilen kredilerin yanı sıra yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesi için de ek destekler sunuldu. Bu amaçla girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı. Bugüne kadar toplamda 247 girişim şirketine yatırım yapılırken, girişimcileri desteklemeye devam etmek amacıyla Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde üst fonu kurulup faaliyete geçirildi. Bu fon ile Ar-Ge'ye ayrılan desteklerin milyar TL seviyesini aşması öngörülüyor.