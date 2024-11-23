Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Tunceli Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu görevine başladı
Tunceli Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu görevine başladı
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
Sponsorlu İçerik
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlerle Buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlerle Buluşuyor
Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı
Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı
Akaryakıta zam! Motorinin litresi 45 liraya çıktı
Akaryakıta zam! Motorinin litresi 45 liraya çıktı
Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye
Öğretmenlerin 24 Kasım beklentisi: Birer maaş ikramiye
İzmir'de suya yüzde 26 zam yapılacak
İzmir'de suya yüzde 26 zam yapılacak
TÜSİAD Başkanı: Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilmeli
TÜSİAD Başkanı: Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilmeli
Kış Lastiği Zorunluluğu Yaklaşıyor: Cezası 4 Bin Lira!
Kış Lastiği Zorunluluğu Yaklaşıyor: Cezası 4 Bin Lira!
Hayvana cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Hayvana cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Tunceli'de 10, Elazığ'da 7 gün 'eylem' yasağı
Tunceli'de 10, Elazığ'da 7 gün 'eylem' yasağı
'Yenidoğan çetesi' davasının beşinci gününde neler yaşandı?
'Yenidoğan çetesi' davasının beşinci gününde neler yaşandı?
'Türkiye'nin Somali'ye uzay üssü kuracak'
'Türkiye'nin Somali'ye uzay üssü kuracak'
Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında 3 fenomene dava
Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında 3 fenomene dava
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması
İstanbul'da lodos nedeniyle 38 uçak seferi iptal edildi
İstanbul'da lodos nedeniyle 38 uçak seferi iptal edildi
Tunceli ve Ovacık'a kayyum atandı
Tunceli ve Ovacık'a kayyum atandı
Polis ekibine silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı
Polis ekibine silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı
AK Parti vergi dilimi güncellemesini gündemine aldı!
AK Parti vergi dilimi güncellemesini gündemine aldı!
Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı açıklandı
Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı açıklandı
Meteoroloji'den 44 il için uyarı: Kar, fırtına ve sağanağa dikkat
Meteoroloji'den 44 il için uyarı: Kar, fırtına ve sağanağa dikkat
Tabanca temizlerken çocuğu yaralayan Polis tutuklandı
Tabanca temizlerken çocuğu yaralayan Polis tutuklandı
Erdoğan: Şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, eğmeyiz
Erdoğan: Şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, eğmeyiz
Siyasi yasak davasında Kılıçdaroğlu hakim karşısında
Siyasi yasak davasında Kılıçdaroğlu hakim karşısında
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
İstanbul'da alkol ve sigara satışına kamera zorunluluğu
İstanbul'da alkol ve sigara satışına kamera zorunluluğu
İstinaf, Martı lehine karar verdi: Martı TAG artık serbest
İstinaf, Martı lehine karar verdi: Martı TAG artık serbest
İki ilde hamburger, iskender ve dönerlere gramaj denetimi
İki ilde hamburger, iskender ve dönerlere gramaj denetimi
10'dan az çalışanı olan İSG hizmetini üstlenebilecek
10'dan az çalışanı olan İSG hizmetini üstlenebilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, İ.C.'nin (75) altın ve ziynet eşyalarını çalan yabancı uyruklu 3 dolandırıcı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 3 dolandırıcı da tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 09:42, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:43
Yazdır
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Olay, 20 Kasım Çarşamba günü Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 3 kişi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları İ.C. isimli bir kişiden piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 650 bin TL para değerinde 64 ata lira, 1 yarım altın, 8 çeyrek altın, 4 bilezik ve 1 altın zincir aldı. Daha sonra dolandırıldığını fark eden İ.C., jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

Menemen Cumhuriyet Başcavcılığı koordinesinde başlatılan kapsamlı soruşturmada İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 şüphelinin Bayraklı ilçesinde tespit edilen evlerine dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ifadesinde diğer şüphelinin ziynet eşyaları ile birlikte firar ettiğini itiraf etti.

Ziynet eşyaları ile birlikte şüphelinin yakalanması için çalışma başlat JASAT ekipleri, Adana ve Uşak illerinde yapılan araştırmalar sonucu şüpheliyi Uşak'ta yakaladı.

Yabancı uyruklu 3 şüpheli, bugün sevk edildikleri Menemen Adliyesinde tutuklandı. Eksiksiz ele geçirildiği öğrenilen altın ve ziynet eşyalarının sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber