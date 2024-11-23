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10 bin 808 şirket daha kuruldu! 21 bin şirket kepenk indirdi

2024 yılının ilk 10 ayında 21 bin 230 şirket kepenk indirdi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalışla 92 bin 712'ye geriledi. Türkiye'de ekim ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 10 bin 808 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 10:23, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:25
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10 bin 808 şirket daha kuruldu! 21 bin şirket kepenk indirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Ekimde ülkede 10 bin 808 yeni şirket kuruldu. Kapanan şirketlerdeki artış ise sürüyor. Ekimde kapanan şirket sayısı, geçtiğimiz aya göre yüzde 13,2 artışla 2 bin 440 oldu. Eylül ayında kapanan şirket sayısı 2 bin 156 olmuştu. Kapanan kooperatifler ekimde aylık yüzde 40, gerçek kişi ticari işletmeler yüzde 35,9 arttı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalışla 92 bin 712'ye geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,2 artışla 21 bin 230'a yükseldi.

Ekimde kurulan şirket sayısı 2023 Ekim'e göre yüzde 2,8 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,6 artış gösterdi. Kurulan şirketlere bakıldığında, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2, kooperatif sayısı yüzde 4,8 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,2, kooperatif sayısı yüzde 40, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,9 artış kaydetti.

Ekimde kurulan 11 bin 44 şirket ve kooperatifin yüzde 85,9'unu limitet şirketler, yüzde 12'sini anonim şirketler ve yüzde 2,1'ini kooperatifler oluşturdu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 880'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362'sinin imalat, 274'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 597'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 223'ünün inşaat, 145'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

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