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Suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonları kapsamında 50 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada suç örgütlerine yönelik yapılan "Kuyu" operasyonlarında yakalanan 81 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 11:10, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:14
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Suç örgütlerine yönelik 'Kuyu' operasyonları kapsamında 50 şüpheli tutuklandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada suç örgütlerine yönelik yapılan "Kuyu" operasyonlarında yakalanan 81 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa ve Antalya'da B.G'nin (Yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı Kuyu-41, İzmir'de O.Ç'nin elebaşılığını yaptığı Kuyu-42, Denizli'de A.K'nin elebaşılığını yaptığı, Kuyu-43, Balıkesir'de Z.U.T. ve F.T'nin (Yurt dışı firari) elebaşılığını yaptığı Kuyu-44, Yalova'da Ü.B'nin elebaşılığını yaptığı Kuyu-45, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen Kuyu operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda yakalanan 81 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, 25'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğer şüphelilerin işlemleri devam ettiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü şüphelilerine yönelik bilgi vererek şunları kaydetti:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 43 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, çok sayıda kesici ve delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi."


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