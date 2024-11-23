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Öfkeli torun! Harçlık vermiyor diye dedesini bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim İ., harçlık vermediği gerekçesiyle dedesi Kemal K.'yı ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak ağır yaralayıp, kendisini apartmana kilitledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 11:32, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:33
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Öfkeli torun! Harçlık vermiyor diye dedesini bıçakladı

Dehşet veren olay, dün saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2'nci Mutlu Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, İbrahim İ., dedesi Kemal K.'yı ziyarete gitti. İbrahim İ., dedesinden bir miktar harçlık istedi. Dede ise para vermeyi reddetti. Dede- torun arasında bunun üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla dedesi Kemal K.'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kemal K. kendisini güçlükle dışarı atarken, İbrahim İ. ise kendisini apartmana kilitledi.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kemal K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KENDİNİ YARALAYIP, APARTMANA KİLİTLEDİ
İbrahim İ., bir süre sonra dedesini bıçakladığı ekmek bıçağıyla kendisini de yaraladı. Şüpheli, polis ekiplerinin 1 saat süren ikna çabasının ardından teslim olurken, o anlar kameraya yansıdı.

İbrahim İ., İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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