İstanbul'da kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde İstanbul'da sıcaklıkların düşeceği ve kar yağışının etkili olabileceği ifade edilmişti. Beklenen yağış Anadolu yakasında başladı. Kar özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde etkili oluyor.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kar yağışı 12.00 saatlerinden itibaren görülmeye başladı.Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi.