Av tüfeğini temizlerken canından oldu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi av tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 14:49, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:50
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyrahmanlı Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, İsmail Köroğlu (74) evinde av tüfeğini temizlemeye çalıştığı sırada tüfekte kalan fişeğin patlaması sonucu kendini vurdu.
ORACIKTA CAN VERDİ
Boğazına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılan Köroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Köroğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.