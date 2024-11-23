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Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararını desteklediklerini belirtti. Erdoğan, "Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail lehine karartma yapıldığının altını çizip "Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken ülkeler, katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle zulmü körüklüyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 15:22, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:23
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Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 4. Uluslararası STK Fuarı'na katıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Kararı desteklerini belirten Erdoğan, "Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz." dedi.

Uluslararası örgütlerin ve uluslararası medyanın Filistin'de, Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere farklı bölgeleri istikrarsızlık girdabına sürüklüyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN SALDIRILARI

İnsanlığın neredeyse tüm hücreleriyle kan kaybettiği dönemden geçiyoruz. Dünya, zorlu bir sınamadan geçiyor. Filistin'de 14 aydır çocuklar, masumlar, mazlumlar, kadınlar ve yaşlılar acımasızca katlediliyor. Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine bir karartma uygulanıyor.

Uluslararası örgütler ve uluslararası medya, Filistin'de, Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor. Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere farklı bölgeleri istikrarsızlık girdabına sürüklüyor. Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken ülkeler, katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle zulmü körüklüyorlar.

"ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit düştü.

1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu görmeyi, Filistin'i yeniden özgürleştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Filistin'de şehit olanların ve yaralananların kanı sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır. Kudüs'ün mahremiyetine uygun şekilde uluslararası bir güvenlik şemsiyesi altına alınması yolundaki çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.

AİLE YAPISI

Aile yapımız küreseş düzeyde çok yönlü bilinçli bir saldırı altındadır. STK'ların öncelikli hedefi aileyi korumak olmalı. ale yapısı hırpalanmış çürütülmüş bir toplumun ayakta kalması mümkün değildir. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha adil, güvenli ve vicdanlı bir dünyayaı miras bırakmak istiyorsak elimizi taşın altına koymalıyız.

GÖÇMENLER

Günümüz dünyasında savaşlar, kıtlık ve terör başta olmak üzere çeşitli sebeplerle yoğun bir göç dalgası yaşanıyor. Bu insani dram karşısında gelişmiş ülkelerin sergilediği vurdum duymaz tavır utanç vericidir. Biz kapısını da yüreğini de açmış bir ülkeyiz. Türkiye olarak yıllardır milyonlarca çaresiz insanlara ev sahipliği yapıyoruz.

Ülkemizin insani siyasetini hazmedemeyenler, aleyhimizde kara propaganda yapsa da Türkiye'nin insanı yaşatma odaklı politikasını engelleyemeyecekler.

Gazze'ye 86 bin ton insani yardım gönderdik. İsrail ile ticaretimizi süratla kestik.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

UCM'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz.

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