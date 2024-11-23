Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı: 500 TL'lik banknot geliyor
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, tarih vererek Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basacağını öne sürdü.
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 15:26, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:28
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basacağını iddia etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:
"200 TL'lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL'lik banknotu basıyor."
200 TL'lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor.Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) November 22, 2024
Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL'lik banknotu basıyor. pic.twitter.com/auscIfazUD