Balıkesir'de kar etkili oldu

Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasını engellemek için tedbirleri artırdı.

Jandarma ve polis ekipleri, sürücülerin tedbirli olmaları, kar lastikleri ve yanlarında zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kepsut'un kırsal Bükdere Mahallesi, soğuk ve yağışlı havanın ardından yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net