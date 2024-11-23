Fenerbahçe, Kayseri'yi deplasmanda 6 golle yendi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 43. dakikada Alexander Djiku (k.k.), 56. dakikada Kolovetsios'tan geldi.

OĞUZ AYDIN FIRTINASI

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın, 2 gol birden kaydederek maçta öne çıkan isim oldu. Öte yandan Filip Kostic de sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım oldu.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler ayrıca ligde 9. 3 puanını elde etti. Kayserispor ise ligde 5 maç sonra mağlup oldu. Kayserispor, evinde oynadığı 11 maçı da kazanamadı.

Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 29'a çıkardı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacak. Kayserispor ise Rizespor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sonucu: Kayserispor 2-6 Fenerbahçe

88' Gol... Kayserispor 2-6 Fenerbahçe (Szymanski)

85' Gol... Kayserispor 2-5 Fenerbahçe (Kostic)

80'Mücadelede son on dakikalık bölüme girdik.

79'Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün sağ kanattan çizgiye inip açtığı ortada Oğuz Aydın topa dokunmak istedi fakat kaleci Bilal'e faul yaptı.

77' Kayserispor'da Cardoso kendini yere bıraktı. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

69' Livakovic'in kalesinden hücum kaleye gönderdiği uzun topta Oğuz Aydın topu önüne alarak ceza sahasının solundan kaleci Bilal ile baş başa kaldı. Oğuz'un sağ ayak içiyle çektiği şutta kaleci Bilal topu kurtardı.

63' Gol... Kayserispor 2-4 Fenerbahçe (En Nesyri)

58' Boa Morte sağ kanatan topu taşıyarak ceza sahasının sağında Djiku'yu geçerek sol ayak içiyle şutunu çekti fakat top savunmadan geri döndü.

56' Gol... Kayserispor 2-3 Fenerbahçe (Kolovetsios)

51' Oğuz Aydın, sol kanattan çalımlarla topu taşıyarak ceza sahası içinde bulunan Kostic'e pas verdi fakat Kostic, Kayserispor savunmasında Kolovetsios'a faul yaptı. Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kayserispor 1-3 Fenerbahçe

43' Gol... Kayserispor 1-3 Fenerbahçe (Djiku)

33' Amrabat, orta alandan rakip kaleye doğu koşu yapan Tadic'e derinlemesine bir top gönderdi fakat top kaleci Bilal'de kaldı.

30' Fenerbahçe'de En Nesyri, ceza sahasının solundan topu taşımak istedi fakat savunmada Kolovetsios araya girerek topu kornere gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

26' Gol... Kayserispor 0-3 Fenerbahçe (Oğuz Aydın)

21' Kayserispor'da Cardoso'nun sol kanattan kale önüne çevirdiği topta Bahoken'den önce Dijiku araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

19' Kartal Kayra'nın ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Kayserispor oyuncuları hakem Direnç Tonusluoğu'na penaltı itirazlarında bulundu.

15' Gol... Kayserispor 0-2 Fenerbahçe (Oğuz Aydın)

7' Gol... Kayserispor 0-1 Fenerbahçe (Dusan Tadic)

6' Fenerbahçe penaltı kazandı.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Kayserispor:

Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken

Fenerbahçe:

Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.