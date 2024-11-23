Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı

Sarı, hastane yönetiminin kendisini yoğun bakım ünitelerinin dolu olması için sıkıştırdığını söyledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net