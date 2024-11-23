Mourinho'dan Ronaldo açıklaması: Öğle yemeğine gelebilir!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Gol yedik, bunun sebebi yaptığımız top kayıplarıydı. Oyun kurulumunda top kayıpları yaptık. Kornerden kötü bir gol yedik. 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. Dolayısıyla iyi bir galibiyet olarak bakıyorum." dedi.

TALISCA YANITI

Anderson Talisca'yla hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili soruya Mourinho, "Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey oyuncularımdan çok mutlu olduğum." yanıtını verdi.

Mourinho ara transfere ilişkin, "Ocak ayında takıma bir oyuncu katılacaksa çok iyi bir oyuncu olması gerekiyor. Elimdeki oyuncuları geliştiriyor olmaktan çok mutluyum. Oğuz Aydın'ın ilk geldiği halini hatırlıyorum, Levent'in gelişimini görüyorum. UEFA'da ülkede yetişen oyuncu sorunu yaşıyoruz. Ben bunu önemsiyorum. Kış transfer döneminde bir şey olacaksa çok iyi bir oyuncu olması gerekiyor çünkü elimdeki oyunculardan çok memnunum." açıklamasında bulundu.

Mourinho, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruyu da yanıtladı.

"ÖĞLE YEMEĞİNE GELEBİLİR"

Mourinho, "Belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse ortasında yer alıyor. Özel jetine atlayıp eski arkadaşı Jose'yi görmeye gelir ve yemek yeriz. Fenerbahçe'de oynamasını soruyorsanız ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da bunu yapanlar saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar." dedi.