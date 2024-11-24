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Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

Erzurum'da, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 07:15, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 07:18
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Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

İsa Koçak (18) yönetimindeki 25 GA 497 plakalı otomobil, İhsan Doğramacı Bulvarı'nda stabilize yola geçti, yolun sağında bulunan bir araca çarpıp takla attı.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Araçta bulunan Emre Koçak (14), Bengisu Güney (19) ve Baran Şakıroğlu (17) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Koçak'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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