Kentsel dönüşümü hızlandıracak adım!

Ülkemizin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan kentsel dönüşüm ile ilgili önemli bir adım atıldı. Deprem kuşağında olan Türkiye'de, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve sağlıklı bina stokunun oluşturulması maksadıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Buna göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığının arsa ve arazi teslimleri artık KDV'den muaf tutulacak. Hızlı dönüşüm sağlanması amacıyla vatandaşlar mülkiyet hakkını, gerektiğinde başka parsellere taşınabilecek. İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetinden veya Hazine arazilerinden sağlanacak. Alıcı parsellerdeki inşaat alanı, imar planı ile belirlenmiş oranların en fazla yüzde 20'si kadar artırılabilecek.

KAMUNUN YETKİLERİ ARTTI

Hazine, özel idareler başta olmak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak izinsiz çit, tel örgü de dahil bütün yapılar belediyeler ve il özel idarelerinin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kararı ile yıkılabilecek. Öte yandan depreme dayanıklı binalar için yapı denetim şirketlerinin sorumluluğu artırılıyor. Ayrıca afet riski altındaki alanlarda yapılan her tür ve ölçekteki plan, arazi ve arsa düzenlemesi ve kentsel tasarım projelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylayacak. Öte yandan köydeki evlerini tamamlayamayan veya borçlarını ödeyemeyen hak sahiplerine verilen süre 2028 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu düzenleme, özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşları rahatlatmayı amaçlıyor.

İMAR HAKKI BAŞKA PARSELE TAŞINACAK

Vatandaşlar bir parsel üzerindeki imar hakkının tamamen ya da kısmen yasaklanması durumunda mülkiyet hakkını başka parsele taşıyabilecek. İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya onay alınmak kaydıyla kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetinden karşılanacak. İmar hakkı aktarımı yapılırken, alıcı parselin emsale esas inşaat alanı en fazla imar planı ile belirlenmiş oranlar kadar ve her halde alıcı parselin yüzde 20'sini geçmemek üzere artırılabilecek. Verici parsellerin aktarıma esas inşaat hakları, en yakın komşuluğundaki imar parselinin/adasının emsale esas inşaat hakkını aşmayacak. Aktarma işlemi, alıcı ve verici parselin değer tespitleri üzerinden yapılacak.

DENETİM ŞİRKETLERİ SORUMLULUK ALACAK

Sağlam yapı stoklarının inşasında kritik rol oynayan yapı denetim şirketlerinin sorumluluğu da artırılıyor. Şirketler denetim sorumluluğunu üstlendiği yapının taşıyıcı sistemlerinde (kolon-kiriş-temel) 15 yıl içinde onarılmaz zarar oluşması durumunda şirketin izin belgesi iptal edilecek. Binaların yapımı sırasında yandaki binaların taşıyıcı sistemlerine onarılamaz zarar verilmesi halinde de yapı denetim şirketlerinin izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilecek ve teminatı irat kaydolacak. Yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun görevini kötüye kullanan sahip ve çalışanlarına 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

NECMİ ÇİÇEKÇİ