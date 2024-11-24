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Bakan Işıkhan'dan yurt dışında çalışanların sosyal güvenlik haklarına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını, çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını ve kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağladıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 11:24, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 11:21
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Bakan Işıkhan'dan yurt dışında çalışanların sosyal güvenlik haklarına ilişkin açıklama

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz. Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağlıyoruz. Toplam 35 ülkeyle imzaladığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşlarımız malullükten emekliliğe, sağlık hizmetlerinden aile yardımına kadar birçok alanda hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız."

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