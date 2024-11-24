Rumeli Hisarı'nda balık tutan 2 arkadaş denize düşüp kayboldu

Olay 00.30 sıralarında Rumeli Hisarı'nda meydana geldi. İddiaya göre balık tutmak için sahile gelen isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişiden biri uyarılara rağmen kenara fazla yanaştı. Dengesini kaybedip düşen şahsı kurtarmak için arkadaşı suya atladı. Sert dalgaların etkisiyle de sudan çıkamayan iki kişi boğazın sularında kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve İtfaiye su altı arama ekiplerine bağlı dalgıçlar geldi. 2 arkadaşı kurtarmak için gece saatlerinden beri çalışmalar devam ederken kaybolan kişiler halen bulunamadı.

"Uzaklaş dedik umursamadı"

Olay anında balık tuttuğunu ve denize düşmemeleri için uyandığı söyleyen Orhan Uslu, "Akşam biz burada balık tutuyorduk. Onlarda hemen yanımızdaydı. Çok fazla dalga vardı. Çocuğun bir an dalgınlığına geldi. Kıyıya yanaştı. Balığı çekecekti. Biz o kadar yaklaşma uzaklaş düşersin dedik ama umursamadı. O esnada dalgınlığına geldi. Dengesini kaybetti denize düştü. Arkadaşı da onu kurtarayım diye peşinden atladı ama kaşla göz arasında ikisi de yok oldu. Gece 11.30-12.00 arası oldu. Sonra sahil güvenliği, polisi aradık ama iş işten geçmişti. Dünden beri de arıyorlar hala da ses seda yok. Buralarda da olduklarını zannetmiyorum. Dün dalga çok sertti. Allah ailelerine sabır versin" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, su altı arama kurtarma ekiplerinin kaybolan 2 arkadaşı arama çalışmaları devam ediyor.