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Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar lira tasarruf sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarına toplu akaryakıt tedariki için başlattığı çalışma kapsamında 3 milyar lira tasarruf edilmesini sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 12:05, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 12:07
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Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar lira tasarruf sağlandı

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, DMO, merkezi satın alma kurumu olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtın tedariki için finansal aracılık hizmetine 2020 yılında pilot olarak başladı.

Projeyle, merkezi alımların sağlayacağı avantajlardan azami ölçüde yararlanılması, yüksek düzeyde tasarruf sağlanması, kamu kurumlarına kaliteli, hızlı ve standart hizmet verilmesi sağlandı.

Pompa fiyatı üzerinden indirim elde edilmesi şeklinde planlanan fiyatlandırma yöntemi, 3 yıllık dönemi kapsayan ve 6 ayda bir oranın güncellenmesine dayalı dinamik bir indirim hesaplama ve güncelleme modeline dönüştü.

- 950 milyon litre hacme ulaşıldı

DMO'nun finansal aracılık hizmeti kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt tedarik süreçlerini elektronik ortamda yönetebilecekleri Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) devreye alındı.

KamuTOS üzerinden kurumlar plakalarını ekleme, yakıt alımlarının takip ve onay ile ödeme işlemleri yapıyor. Yeni dönemde otomatik tahsilat işlemleri de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu modelle yaklaşık 950 milyon litre işlem hacmine ulaşılarak bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 3 milyar lira tasarruf elde edildi.

- "Kamu ihtiyaçlarını avantajlı sağlıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMO tarafından uygulanan toplu alım modelinin önemine işaret ederek, kamu kurum ve kuruluşları akaryakıt ihtiyaçlarının merkezi ve standart bir alım yöntemiyle tedarik edilmesi amacıyla başlatılan çalışmayla, belirtilen standartlara uygun olarak alım yapıldığını anlattı.

Kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını avantajlı ve en ideal şekilde karşılamalarına olanak tanıdıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlar için sunduğu hizmetler devam ederken, sağlanan fiyat avantajı ve kamu insan kaynağının diğer alanlarda değerlendirilebilmesine de imkan sağlandı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getiriyoruz. Kamu alımlarına yönelik harcamaların verimli hale getirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamını genişletilerek sürdüreceğiz. Gelecek yıl da merkezi akaryakıt tedariki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtın DMO üzerinden tedarik edilmesi esas olacak."

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