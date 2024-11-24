Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma

Erbaa Şehit Nuri Öztürk Özel Eğitim Meslek Okulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde anlamlı bir projeye imza atarak şehit öğretmenleri anmak amacıyla bir video hazırladı. Videoda, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerin yaşam öyküleri ve görev yaptıkları sırada karşılaştıkları zorluklar dile getirildi.

Hazırlanan videoda, ismini taşıdığı şehit Nuri Öztürk başta olmak üzere, Mustafa Çağlar, Neşe Ayten, Necmettin Yılmaz, Hüseyin Aydemir ve Aybüke Yalçın'ın kahramanlık hikayelerine yer verildi. Her bir öğretmenin görev aşkı, terör örgütünün tehditlerine boyun eğmeyişi ve aziz millet için verdiği fedakarlıklar detaylı şekilde anlatıldı.

Özellikle Aybüke Yalçın'ın Batman'daki görevi sırasında henüz 22 yaşında şehit edilmesi ve Necmettin Yılmaz'ın memleketine dönerken kaçırılarak haince katledilmesi, izleyenlerin yüreğini dağladı.

Okul yetkilileri, bu projeyle hem şehit öğretmenlerin fedakarlıklarını unutturmamak hem de genç nesillere onların aziz hatıralarını aktarmak istediklerini belirtti. Proje, izleyenlerden büyük takdir topladı.