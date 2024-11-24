Maganda kurşunuyla engelli kalan öğretmen, tarih sevgisi aşılıyor

Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
Sponsorlu İçerik
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı
AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
TOGG'da hedef Avrupa
TOGG'da hedef Avrupa
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
20 bin öğretmen ataması yapıldı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama
Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama
İmam ve müezzini camide darp ettiler
İmam ve müezzini camide darp ettiler
Aile içi arabuluculuk sistemi geliyor
Aile içi arabuluculuk sistemi geliyor
Polislere erkekseniz gelin beni alın demişti... Tutuklandı
Polislere erkekseniz gelin beni alın demişti... Tutuklandı
Belediye meclis üyesi gazeteciyi darbetti! Tutuklandı
Belediye meclis üyesi gazeteciyi darbetti! Tutuklandı
'Aday Havuz Sistemi' ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
'Aday Havuz Sistemi' ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
Tunceli Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu görevine başladı
Tunceli Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu görevine başladı
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlerle Buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlerle Buluşuyor
Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı
Bolu-Yedigöller yolu kapatıldı
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Maganda kurşunuyla engelli kalan öğretmen, tarih sevgisi aşılıyor

Adana'da maganda kurşunu nedeniyle oluşan yürüme engelinin zorluğunu aşıp yüzmede madalyalar kazanan 40 yaşındaki Volkan Öznergiz, ikinci hayali olan tarih öğretmenliğini de bir yıldır sürdürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 12:38, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 12:38
Yazdır
Maganda kurşunuyla engelli kalan öğretmen, tarih sevgisi aşılıyor

Ailesiyle 12 yaşındayken katıldığı düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu omuriliğine kurşun isabet eden yüzme sporcusu Öznergiz, yürüyebilmek için koltuk değneğine mecbur kaldı.

Öznergiz, bedensel engeline rağmen yeniden başladığı yüzmede ulusal şampiyonalarda yarıştı.

Aldığı dereceler sayesinde 2018'de Paralimpik Yüzme Milli Takımı'na seçilen Öznergiz, 2023'te İstanbul'da düzenlenen Marathon Masters yüzme yarışmasında 1 altın ve 1 bronz madalya, nisanda Muğla'da gerçekleştirilen AguaRally yarışmasında da altın madalya kazandı.

Kariyerine 20'den fazla madalya ekleyen Öznergiz, öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için eğitimini sürdürdüğü Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 4 yıl önce mezun olup Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi.

Sınavdaki başarısıyla Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl Seyhan ilçesindeki Şehitlik Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne tarih öğretmeni olarak atanan Öznergiz, koltuk değneğiyle katıldığı derslerdeki azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

- "Çocuklardaki enerjiye hayranım ve onlarla çalışmaya bayılıyorum"

Volkan Öznergiz, AA muhabirine, çocukların öğrenme heyecanına tanık olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Öznergiz, şöyle konuştu:

"Sınıfa girdiğinizde karşınızda 30-40 pırıl pırıl göz size bakıyor. Sizden bir şeyler öğrenmek istiyor ve heyecanlarını size aktarıyorlar. Bu, hiçbir meslekte olmayan çok farklı bir duygu. Onlardaki enerjiyi görmek, bilgiler aktarmak, hikayelerini dinlemek ve hikayenizi anlatmak muhteşem bir duygu. Çocuklardaki enerjiye hayranım ve onlarla çalışmaya bayılıyorum."

Öznergiz, öğrencilerinin azim ve kararlıkla geleceğe ilerlemesi için çalıştığını anlattı.

Göreve başladıktan kısa süre sonra çocuklarla kaynaştığını dile getiren Öznergiz, "Öğrencilerim tarihe ilgi duyuyor, dersleri severek dinliyorlar. Onlarla tarih sayfalarını çevirmeyi çok seviyorum. Bana tekrar bir şans verilseydi yine öğretmenliği seçerdim. Ders işlerken öğrencilerimin düşüş yaşadığını gördüğümde hayat hikayemden bahsediyorum. Bunun olumlu etki sağladığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Öznergiz, engelli bireylerin hayata küsmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayatta her zaman bir şans, ışık vardır. Bu nedenle engelli bireylerin hayata tutunması ve hayallerinin peşinden gitmesi gerekiyor. Günümüzde engelli bireyler basketbol ve masa tenisi gibi birçok sporu yapabiliyor. 'Engelim var bunu yapamam' diye düşünmemeleri gerekir çünkü günümüzde potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri pek çok imkan var. Engelli bireylere önerim, asla vazgeçmesinler, hedefleri doğrultusunda hareket etsinler ve başaracaklarına her daim inansınlar."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber