TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

A.Y. idaresindeki 31 AUA 429 plakalı otomobil, Nurdağı-Osmaniye gişelerinde bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilde bulunan E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ile araçta bulunan L.Y. ve A.Y. yaralandı.

Yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.