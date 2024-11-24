Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
MEB AGS Kursumuz 10 Aralık'ta Başlıyor!
Sponsorlu İçerik
4 ilimizde eğitime ara verildi
4 ilimizde eğitime ara verildi
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı
AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
TOGG'da hedef Avrupa
TOGG'da hedef Avrupa
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
20 bin öğretmen ataması yapıldı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
AKOM, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama
Erdoğan'dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama
İmam ve müezzini camide darp ettiler
İmam ve müezzini camide darp ettiler
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı

Ankara Valiliğince dün kent genelinde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklarının hızla düşmesi sonucu meydana gelen don ve buzlanma olaylarının ardından uyarılarda bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 15:35, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:36
Yazdır
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 21.00 itibarıyla il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonucu birçok yerde karla kaplı yollarla birlikte don ve buzlanma olayları meydana geldiği belirtildi.

Kapanan yollar ve donan yüzeyler nedeniyle oluşan riskleri ortadan kaldırmak ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ilgili kurumların teyakkuza geçirildiği belirtilerek, gerek yardım faaliyetleri gerekse de güvenli ulaşım için il genelinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Kar temizleme çalışmaları ve buzlanma öncesi tuzlama işlemlerinin hızla devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara göre hareket etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca 'kış lastiği uygulamasına' riayet edilerek araçlarda kış lastiği ve zincir gibi ekipmanların bulundurulması konusunda dikkatli ve tedbirli olunması vatandaşlarımızın güvenli seyahatleri açısından kritik önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar yağışı ve olumsuz hava şartları ile mücadele çalışmaları ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde her alanda aralıksız devam edecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber