Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ'ye çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 515 işçi alımı yapılacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 15:30, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:44
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne işçi alımına dair paylaşımda bulundu.
Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceğiz.
Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla @dsigovtr'nin gücüne güç katacağız.
Hayırlı, uğurlu olsun.