Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı

Kara yolunun Darende-Gürün arasındaki kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya-Kayseri arasındaki yolda yoğun kar yağışı ve sis olduğunu belirterek, "Karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı dolayısıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri yapıldı.

Kayseri'yi Malatya, Gürün ve Göksun kara yollarına bağlayan yolların yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapandı.

Öte yandan, Kayseri-Ankara kara yolunun 14'üncü kilometresi Kalkancık mevkisinde kazadan dolayı yol trafiğe geçici olarak kapatıldı.