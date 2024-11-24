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Veli toplantısında faciadan dönüldü! Otomobillerin üzerine duvar devrildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kuvvetli fırtına sırasında bir okulun duvarı, veli toplantısı için gelenlerin araçlarının üzerine devrildi. Olayda 1 baba ve 2 çocuk yaralandı, araçlar kullanılmaz hale geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 16:55, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:56
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Veli toplantısında faciadan dönüldü! Otomobillerin üzerine duvar devrildi

Kahramanmaraş'ta etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış sırasında okula veli toplantısı için gelen vatandaşların otomobillerinin üzerine okulun duvarı devrildi. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Veli toplantısı için okula gelen veli ve öğrencilerin otomobillerini park ettiği esnada okulun duvarı 4 otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda 1 baba ve 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavileri için çeşitli hastanelere sevk edildi.

4 otomobil, meydana gelen olayda kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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