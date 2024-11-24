Muş'ta amca yeğen arasında su kuyusu kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Bulanık ilçesinde amca ile yeğen arasında su kuyusu nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 17:12, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:12
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Dokuzpınar köyünde meydana gelen olayda, köyde iki kardeş arasında su kuyusu yüzünden bir gün önce tartışma çıktı.
Bugün akşam saatlerinde amca E.A. ile yeğenleri Y.A. ve M.Ş.A. arasında tekrar aynı mesele yüzünden tartışma çıktı.
1 ÖLÜ 2 YARALI
Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı kavgada Y.A. olay yerinde hayatını kaybederken, E.A ve M.Ş.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandılar.
Yaralılar ambulanslarla Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.