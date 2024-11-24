Bıçaklı saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne ikindi namazı için gelen imam Tarık Karadağ (48), aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın (16) bıçaklı saldırısına uğradı.

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