Bıçaklı saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 18:45, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:46
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne ikindi namazı için gelen imam Tarık Karadağ (48), aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın (16) bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, M.A'yı gözaltına aldı.