AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ışığında yurt genelinde yağış uyarısı verdi. 25 il için sarı, 13 il için turuncu kodlu alarm verildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 22:37, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 22:48
Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurt genelinde turuncu ve sarı kod ile yağış uyarısı verdi. 25 il için sarı, 13 il için turuncu kodlu alarm verildi.
İşte alarm verilen iller:
Yoğun yağışı nedeniyle yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler de görevinin başında.
Yürütülen çalışmalarda toplam 15 bin 818 personelin ve 6 bin 635 aracın görev yaptığı belirtildi.
Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlar da unutulmadı. AFAD ve Kızılay tarafından toplam bin 619 adet battaniye dağıtıldı.
Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak