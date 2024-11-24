AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...

Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurt genelinde turuncu ve sarı kod ile yağış uyarısı verdi. 25 il için sarı, 13 il için turuncu kodlu alarm verildi.

İşte alarm verilen iller:

Yoğun yağışı nedeniyle yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler de görevinin başında.

Yürütülen çalışmalarda toplam 15 bin 818 personelin ve 6 bin 635 aracın görev yaptığı belirtildi.

Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlar da unutulmadı. AFAD ve Kızılay tarafından toplam bin 619 adet battaniye dağıtıldı.

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak