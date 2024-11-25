İstanbul'da seri cinayet! 7 kişiyi öldürdü

İstanbul'da dün 1,5 saat içinde 7 cinayet işlendi.

Bahtiyar A. isimli adam, ev ev dolaşıp ailesini katletti.

EŞİ VE ÇOCUĞU İLE KAYINVALİDESİNİ GÖL KENARINDA ÖLDÜRDÜ

Saldırgan şahıs dün ilk önce eşinin, 10 yaşındaki çocuğunun ve kayınvalidesinin piknik yaptığı Büyükçekmece'deki göl kenarına gitti.

Şahıs burada çocuğu, kayınvalidesi ve eşini öldürdü.

Dünden bu yana ulaşılamayan üç kişinin cesetleri, bugün bulundu.

ANNE VE BABASININ EVİNİ BASTI

Saldırgan, daha sonra Büyükçekmece'ye bağlı Celaliye Mahallesi'ndeki Çayır 1 Sokak'ta yaşayan ailesinin oturduğu eve gitti.

Katil burada, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet A. ile anne Necmiye A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, kız kardeş Buket ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'A GİDİP KUAFÖRÜNÜ ÖLDÜRDÜ

Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra Avcılar'daki Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti.

Zanlının buraya silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Ö. yaşamını yitirirken, Katil'in evli olduğu öğrenilen S.A. ile bu kişinin kardeşi Gökhan S. yaralandı.

ESENYURT'TA KUZENİNİ VURDU

Şahıs, gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar B.'ye de silahla ateş etti. Kuzeni saldırıda yaşamını yitirdi.

YAŞAMINA SON VERDİ

Zanlı daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek yaşamına son verdi.

Emniyet güçlerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Bugün üç kişinin daha cesetlerinin bulunduğu yerdeki inceleme ise devam ediyor.