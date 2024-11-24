Giovanni van Bronckhorst: Üzgünüm ve hayal kırıklığı yaşıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok üzgünüm. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Maça iyi başlamak istiyorduk, 2-0 öne geçtik. Tutkumuz ve enerjimiz üst düzeydeydi. Duran toplardan goller yedik ve skor 2-2'ye geldi. Rakibin geçiş oyunları ile maç buraya geldi. Oyuncularımız 3-2'den sonra gerginleştiler. Buradan dönüş yapmak zor oluyor. Şahsen sorumluluk hissediyorum bu durumdan.

"BOŞLUKLARI BİZİM KULLANDOĞIMIZDAN DAHA İYİ KULLANDI"

Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması siz yapmalısınız. Rakip bu konuda iyiydi. Harika başladık, herkes olumluydu. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Bu olmadı. Dönen toplarda geçiş fırsatı oluyor. Rakip boşlukları bizim kullandığımızdan daha iyi kullandı. Alanları daha iyi kullandılar.

"ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?"

Baskıyı her zaman hissediyorum ama ligi 46 puan geride bitirdiğiniz bir sezonun ardından şampiyonluktan bahsedebilir misiniz? Şampiyonluktan bahsetmek için Mart-Nisan aylarında zirvede olmanız lazım. Dürüst olmak gerekiyor. Şu an iyi değiliz. Bu yüzden zirveden uzağız. Bu konuyla ilgili sorumluluk hissediyorum."