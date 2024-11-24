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RTÜK Başkanı Şahin'den milli ve manevi değerleri tahrip eden yayınlara karşı uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde milli ve manevi değerleri tahrip eden yayınlara 119 kez müeyyide, şiddet içeriklerine 18, terör propagandası içeren yayınlara ise 14 kez yaptırım uygulandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 23:45, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 23:47
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RTÜK Başkanı Şahin'den milli ve manevi değerleri tahrip eden yayınlara karşı uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, düzenleme ve denetleme alanlarındaki yayın kuruşlarında yer alan diziler, programlar ve spor müsabakalarıyla ilgili RTÜK ve şahsı üzerinden yapılan eleştiriler ve yapıcı yorumların tamamını dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Konuları tam idrak edemeden veyahut meselelere hakim olunmadan ya da doğru bilgi sahibi olunmadan şahsına ve kuruma yapılan haksız ithamların, hatta daha ötesi iftiraların kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Şahin, "RTÜK, çağın hastalığı İslamofobiyi körükleyici yayınlara asla ve asla müsaade etmez. Üst Kurulumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ülkemizde ilk defa 'Uluslararası İslamofobi ve Medya Zirvesi'ni icra eden kurumdur. Özellikle Batı'da sirayet eden İslam karşıtlığının medya zemininde tartışılmasını temin eden RTÜK, uluslararası camiada faaliyet gösteren uzmanların engin görüşleriyle konuya neşter atarak çözüm önerilerini kamuoyuna sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Şahin, RTÜK'ün, şiddete özendiren ve teşvik eden yayınları da görmezden gelmeyeceğine dikkati çekti.

RTÜK'ün, yapılan her türlü yayında, spor müsabakalarında yasal olmayan reklamlara yer verilmesine asla müsaade etmeyeceğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"RTÜK milli güvenliğimizi tehdit eden, terör ve terör propagandası içeren yayınlara geçit vermez ve bağımsız mahkemelerimiz tarafından verilen yayın yasaklarını uygulamayan yayıncı kuruluşları görmezden gelemez. Yayınlarda özellikle dramatik yapımlar olarak adlandırdığımız dizilerde barış dini olan İslam karşıtı sahnelere, dinimize mensup kimseleri küçük düşüren, din adamlarımızı hor gören içeriklere fırsat vermez. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milletçe bizi biz yapan değerlerimize zarar verecek, birlik ve beraberliğimize halel getirecek söylemlere müsaade etmez ve bu minvaldeki görüntülere izin vermez. Üst Kurulumuz dizilerdeki hayat ışığı, huzurlu yaşam kılavuzu dinimizden uzaklaştırıcı sahneleri görmezden gelmeyerek gerekli tedbirleri almaktadır."

"Gerekli yasal yaptırımlar uygulanmıştır"

Şahin, son dönemde İslam karşıtı ve muhafazakar camiaya yönelik içeriklerin yer aldığı dizi fragmanlarının yayınlanma aşamasında bile sansür iddialarına azami dikkat ederek usulüne uygun olarak gerekli uyarı önlemlerinin alındığını belirterek, "Yapıcı ikazları dikkate almayan yayın kuruluşları hakkında dün olduğu gibi bugün de gerekli yasal yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edecektir" dedi.

Başta kadına ve çocuğa yönelik olmak üzere toplumsal şiddeti özendirici yayınların hiçbirini tasvip etmelerinin ve bu yayınlara müsaade etmelerinin düşünülemeyeceğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Üst Kurulumuz son dönemde milli ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara 119 kez müeyyide uygulamıştır. Şiddet içeriklerine 18, terör propagandası içeren yayınlara ise 14 kez yaptırım uygulanmıştır. 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesi'nin a, b ve c fıkraları hükümlerini ihlalden de toplam 69 farklı müeyyide kararı alınmıştır. Bilinmelidir ki RTÜK sansür kurumu değildir. Anayasamız net bir hükümle sansürü yasaklar. RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşları yayın sonrası denetler ve gerekli durumlarda cezai müeyyide uygular. Ayrıca, RTÜK icra ettiği her düzenleme faaliyeti hakkında gerekmedikçe bilgi paylaşımı yapmak durumunda değildir. RTÜK görevinin başındadır. İcraatlarını hayata geçirdikçe kamuoyuyla paylaşmaktadır."

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