Ordu'da emniyet şeridinde bekleyen araca otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Ordu'da otomobilin emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2024 23:49, Son Güncelleme : 24 Kasım 2024 23:49
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Giresun yönüne giden Mertcan G. yönetimindeki otomobil, Perşembe-Fatsa yolu Doğan Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Ertuğrul C. yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada, araçların sürücülerinin yanı sıra otomobilde bulunan Yılmaz C, Emine C. ile Nesibe Ç. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Yılmaz C. ile Nesibe Ç. hayatını kaybetti.