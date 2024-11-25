Özel Okullar Bursluluk Sınavları hangi hususlar çerçevesinde yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 21.11.2024 Tarih ve 119663197 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Özel öğretim kuramlarının 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için yapacağı bursluluk sınavı başvuruları; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 13'üncü maddesinde yer alan hükümler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62'nci ve 63'üncü maddelerinde yer alan hükümler ile aşağıda yer verilen hususlar çerçevesinde valiliklerce değerlendirilecektir.

1-Özel öğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62'nci maddesinin altıncı fıkrasındaki "Kurumlar bu madde kapsamında valiliklerden aldıkları izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav yapabilir..." hükmünde belirtilen zamanlarda burs vereceği öğrencileri belirlemek amacıyla bursluluk sınavı yapabilecektir.

2-Bursluluk sınavı yapacak kurumların Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62'nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adli veyahut idari soruşturma bulunan kurumlar bursluluk sınavı yapamaz, araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik düzenleyemezler." hükmü kapsamına girip girmediğinin valiliklerce değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda valiliklerde bulunan mevcut bilgiler ile MEBBİS modülünde yer alan kurum bilgileri doğrultusunda durumu değerlendirilen özel öğretim kurumlarının bursluluk sınavı yapmasına ilişkin nihai karar valiliklerce verilecektir.

3-Valilikler sadece kendi il sınırları içerisindeki kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olan özel öğretim kurumlarına bursluluk sınavı yapma izni verebilecektir.

4-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Burs verilme şartları ve oranı" başlıklı 62'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bursluluk sınavı yapmak isteyen özel öğretim kurumları, kuruma öğrenci seçimi (kayıt-kabul) maksadıyla sınav yapamayacaktır.

5-Özel okullarca, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ilkokul kademesinde öğrenim görecek öğrencilere yönelik bursluluk sınavı yapılmayacaktır. Ortaokul ve ortaöğretim kademesinde burslu okutulacak öğrencilere yönelik ise açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulara öncelik verilerek bursluluk sınavı yapılabilecektir.

6-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğin 62'nci ve 63'üncü maddelerinde bahsedilen hususlarla birlikte burs verme şartlarında; öğrenciyi ve/veya öğrenci velisini mali taahhüde sokacak hükümlerin bulunmamasına, bursun verilme şekli ile süresinin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilecek, şartları uygun bulunan kurumların bursluluk sınavı yapmasına izin verilecektir.

7-Bursluluk sınavları, kurumların il sınırları içinde kendi binalarında veya başka eğitim kurumu binalarında her sınıf seviyesinde tek oturum halinde yapılacaktır.

8-Bursluluk sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav başvurularını burs verecek özel öğretim kurumuna yapacaklardır. Özel öğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğin Ek 4'üncü maddesinde yer alan hususlara dikkat ederek bursluluk sınavlarına ilişkin ilanlarında; başvuru adreslerini, bursluluk şartlarına ilişkin bilgi/belgeye ulaşma yollarını ve başvuru usulünü belirteceklerdir.

9-Bursluluk sınavı için başvuru yapan öğrenci/kursiyer ve velilerden; öğrencinin/kursiyerin adı soyadı, kimlik numarası, öğrenim gördüğü kurumu, sınıfı, veli adı soyadı ve veli iletişim bilgileri dışında herhangi bir bilgi talep edilmeyecek, alınan kişisel verilerin muhafaza edilmesinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başvuru alan özel öğretim kurumu sorumlu olacaktır.

10-Sınavlara katılım sağlayan öğrencilere/kursiyerlere ilişkin kimlik bilgileri, ilçe/il/ülke sıralaması ve/veya yüzdelik dilimi gibi veriler, öğrencinin/kursiyerin kendisi ve öğrencinin/kursiyerin velisi dışında yazılı ve/veya görsel olarak hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.

11-Bursluluk sınavına katılım sağlayacak/sağlayan öğrenci/kursiyerlerden Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan: "Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav ücreti alamazlar." hükmü gereği herhangi bir nedenle sınav ücreti alınmayacaktır.

12-Özel öğretim kuramlarının bursluluk sınavı iş ve işlemlerinin, bursluluk sınavına ilişkin ilan ve reklamlarının, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62'nci, 63'üncü ve Ek 4'üncü madde hükümlerine ve bu yazıya aykırı farklı sınav duyurularının olması durumunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7'nci maddesindeki hükümler ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin de belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

13-Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62'nci ve 63'üncü maddesi hükümleri doğrultusunda bursluluk sınavı yapması uygun görülerek Valiliklerce onay verilen başvurular ayrıca Bakanlığımıza onay için gönderilmeyecektir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR