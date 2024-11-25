25 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu Ortak Beyanname İmza Töreni ile Türkiye'de Tedarik Zincirleri: Avrupa Değer Zincirleriyle Daha Derin Entegrasyon Yoluyla Sürdürülebilirliğin Ele Alınması açılış etkinliğine katılacak.

(Ankara/12.00/13.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Forumu Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, Trabzonspor-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla sona erecek.

(Iğdır/20.00)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Macaristan'a konuk olacak.

(Szombathely/20.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına, DEPSAŞ Enerji-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00)