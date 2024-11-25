Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında; iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fahiş fiyatlar, terörle mücadele ile küresel ve bölgesel savaş riski ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı'na yol açma riskinin ve atılacak adımlar öncelikli gündem konuları arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM MASADA



Toplantıda yeni yılda, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik yapılacak zamlar masaya yatırılacak.

Toplantıda terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyımlar ve terörle mücadele konuları da masaya yatırılacak. Ayrıca ocak ayında göreve başlaması beklenen seçilmiş Başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin yol haritası çıkarılacak. Suriye yönetimi ile normalleşme sürecinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

EMRAH ÖZCAN