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Türkiye kalp cerrahisinde dünyada birinci

TKDCD Başkanı Prof. Dr. Levent Yılık "Kalp ameliyatlarında mükemmeliyet merkezi olduk. Eskiden asistanlarımız yurt dışına gidiyordu. Şimdi dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar Türkiye'ye gelerek eğitim alıyor." dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 07:52, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 07:26
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Türkiye kalp cerrahisinde dünyada birinci

Türkiye'nin kalp ve damar cerrahisinde dünyanın mükemmeliyet merkezi olduğunu söyleyen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı Prof. Dr. Levent Yılık "Dünyanın gelişmiş ülkelerinde kalp ameliyatlarına ilişkin ne yapılıyorsa Türkiye'de de aynısı yapılıyor. Kalp ve damar cerrahisi merkezlerimiz ve hekimlerimiz dünya standartlarının çok çok üzerindedir. Eskiden kalp ameliyatı için yurt dışına gidilirken şimdi yurt dışından hastalar ülkemize geliyor. Asistanlarımız burslu olarak yurt dışına gidiyordu. Şimdi dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar Türkiye'ye gelerek eğitim alıyor. Ülkemizde yapılan ameliyatların kalitesi de kullanılan teknolojiler de en üst seviyede" dedi.

YILDA 70 BİN KALP AMELİYATI
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen 18. Ulusal TKDCD Kongresine 2 bini kalp ve damar cerrahı olmak üzere 3.500 hekim katıldı. Türkiye'de yılda 70 bin açık kalp ameliyatının yapıldığını belirten TKDCD Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Sargın "Yılda 2,5 milyon kalp damar cerrahisi polikliniği yapılıyor. Yine yılda 100 bin kişiye anjiyo, stent gibi işlemler uygulanıyor" diye konuştu. Kongre uluslararası derneklerin katımıyla gerçekleşti.

GENÇLERDE VAKALAR ARTTI
Son yıllarda gençlerde kalp ve damar hastalıkları ile kalp krizi ve kalp krizine bağlı ölüm vakalarının arttığını söyleyen İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp "Eskiden kalp ve damar hastalıkları; 60 yaş üstü, sigara içen, diyabeti olan erkek hastalığı olarak bilinirken şu anda 20-40 yaş arasındaki gençlerde büyük artış gösterdiğine şahit oluyoruz. Çünkü özellikle Covid döneminde evde hareketsiz kalan, bol bol fast food yiyerek şişmanlayan, kolesterolü ve tansiyonu yükselen bu grup şu anda kalp ve damar hastalıklarıyla poliklinikleri dolduruyor. Bu yaş grubunda ölümler de yüksek. Nedeni, ileri yaşlarda kalpten çıkan yeni damarlar oluşurken, gençlerde tıkanan damarların yerine kullanılabilecek yeni damarların gelişmemiş olması" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK

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