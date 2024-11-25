Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Stokçuların planı tutmadı
Stokçuların planı tutmadı
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
TOGG'da hedef Avrupa
TOGG'da hedef Avrupa
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor

Milyonların dört gözle beklediği asgari ücret çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. Aralık başında startı verilecek olan asgari ücret görüşmelerinde bu yıl ana hedef hem işçi hem de işveren tarafından ortak mutabakata imza atılması olacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 08:16, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:21
Yazdır
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor

Sosyal diyaloğu esas alacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir rakam belirlemek için çalışacak. Geçtiğimiz yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda üyesi olan işçileri de masaya oturtan Türk-İş Sendikası edinilen bilgilere göre bu yıl da görüşmelere üyesi olan basın mensuplarını dahil edecek.

KABİNE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddelerinden birinin de asgari ücret olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve diğer bakanların asgari ücret için yaptığı çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması öngörülüyor.

Ali Kürşat Büyükada

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber