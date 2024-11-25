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Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının gecikme faizi ve cezası silinecek. 2014 yılı sonrasını kapsayacak düzenlemeden GSS prim borcu olan 9,5 milyon sigortalı yararlanabilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 08:30, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:32
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Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; AK Parti Meclis Grubu, çalışma hayatını ilgilendiren 28 maddelik kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunacak. Teklifle, 2014 sonrasını kapsayacak şekilde Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan 9,5 milyon sigortalının borcunun anaparası değil tahsil edilmeyen borç tutarı üzerine işleyen gecikme faizi ve gecikme cezası silinecek. Genel Sağlık Sigortası Prim ödemeleri kapsamında sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, GSS primleri ödenerek ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.


53,5 MİLYAR LİRALIK PRİMİ DEVLET ÖDEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı verilerine göre, bu kapsamda 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvencesi olmayan 9 milyon 444 bin 458 vatandaş adına 53 milyar 449 milyon 370 bin 796 TL prim ödemesi Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre; GSS prim borcu olanların 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak. Geçen sene de Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanların ödenmemiş genel sağlık sigortası primlerinin gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı affedilmiş, anapara tutarı ise devam etmişti. Yeni düzenlemede de borcun anaparası varlığını koruyacak.

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