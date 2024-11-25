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Cuma namazına giden işçisini çıkaran firmaya 'ayrımcılık' cezası

Konya'da yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Yetkin, Cuma namazı kılmaya gittiği için işten atan firma, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle tazminata mahkum edildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 09:07, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:11
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Cuma namazına giden işçisini çıkaran firmaya 'ayrımcılık' cezası

Konya'da yaşayan Mehmet Yetkin (42), 4 yıl önce bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Temmuz 2021'de ise Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, iş akdi feshedildi. Bunun üzerine Konya 1. İş Mahkemesine başvuran Yetkin işe iade davası açtı. Mahkeme, "Din ve inanç özgürlüğü anayasal haktır' diyerek Yetkin'in işe iadesine karar verdi.

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mehmet Yetkin, bunu karar üzerine, firmaya bir de ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı. Davanın görüldüğü Konya 2. İş Mahkemesi, işverenin eylemini, İş Kanununun 5. Maddesindeki eşit davranma ilkesine aykırı buldu. Mahkeme firmayı 7 bin 160 TL 'ayrımcılık' tazminatı ödemeye mahkum etti.

Kararı değerlendiren Mehmet Yetkin, "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Mahkemede bu düşünceyle beni haklı buldu. Bu kararın emsal olacağını düşünüyoruz. Bu durumda olan işçi kardeşlerimiz varsa haklarını arasınlar" dedi. Yetkin'in avukatı ise, "Mahkemenin verdiği karar, işyerinde ayrımcılığa tabi tutulan tüm işçiler için emsal niteliktedir" diye konuştu.

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