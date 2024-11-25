İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
İstanbul Valiliği, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar bazı metro istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 09:49, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:10
İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak...
Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapanacak metro istasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.