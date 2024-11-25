İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak

İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak...

Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapanacak metro istasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.