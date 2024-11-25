Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Yeni Müşterilere Özel Sıfır Faizli Nakit Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılacak
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
23 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Stokçuların planı tutmadı
Stokçuların planı tutmadı
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Teklif Meclis'e geliyor! GSS borçları silinecek
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
AFAD'dan yurt genelinde yağış uyarısı: İşte o iller...
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
D-100 karayolu İstanbul istikametinde kapandı
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
'Öğretmen ve milletvekili maaşı eşitlenene kadar hiçbir vekil zam almayacak'
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Annesinin ölüm haberini alınca hastanedeki doktorları tek tek dövdü
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Yurt genelinde 3 gün boyunca kar yağacak
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: DSİ'ye 515 işçi alınacak
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Kasap ile zincir marketler arasındaki fark açıldı
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Şehit Öğretmenlere Anlamlı Anma
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
1 Aralık'ta zorunlu olacak: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
Bakan Tekin'den tüm öğretmenlere özel kutlama mektubu
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
KDK devreye girdi: Emekli öğretmenin eksik ödenen ikramiyesi düzeltildi
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
TOGG'da hedef Avrupa
TOGG'da hedef Avrupa
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Emeklilerin taban aylığı kaç TL olacak?
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
Bugün Öğretmenler Günü: Dağlar da aşılır engeller de
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
MEB kütüphanelere öğretmen atayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı

İstanbul'daki kentsel dönüşüm, şehirdeki esnaf ve sanatkarların yaşamını doğrudan etkiliyor. Sokak aralarında faaliyet gösteren 270 bin esnaf, hızla artan kiralar nedeniyle işlerini devam ettirmekte zorlanıyor. Yenilenen binalarda kiraların yüzde 100 ila 400 oranında artması, birçok esnafın dükkanını kapatmasına veya semt değiştirmesine yol açıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 10:13, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:14
Yazdır
İstanbul'da kiralar fırladı, küçük esnaf kepenk kapattı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) verilerine göre, şehirde 270 bin esnaf ve sanatkar bulunuyor. Ancak bu işletmelerin yüzde 80'i sokak aralarında faaliyet gösteriyor ve kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiraların artması, esnafı zor durumda bırakıyor. Kiralar, semtine göre yüzde 100 ile 400 arasında yükseldi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, kentsel dönüşüm sonrası birçok esnafın iş yerini kaybettiğini vurguladı. Yılmaz, "Esnaf yüksek kiralara taşınarak işini devam ettirmeye çalışıyor ancak maliyetleri karşılayamayanlar kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Ayrıca kalfalıktan ustalığa geçen yeni esnaflar dükkan bulamadığı için meslekler kayboluyor. Mahallelerimizin ışığı sönmesin, esnaf ve sanatkarımızı koruyalım. Bunun için mini sanayi siteleri kurulmalı" dedi.

"4 katı kiraya yana taşındım"

27 yıldır aynı yerde bakkallık yapan Ercan Aslan, müşteri alışkanlıklarını kaybetmemek adına eski dükkanına yakın bir yere 4 katı kiraya taşındığını söyledi.

Marangoz Yavuz Karamürsel ise 34 yıllık dükkanını bırakarak, müşterilerinden uzak bir yere 45 bin TL kira ödeyerek taşınmak zorunda kaldı.

Elektrikçi Ersan Kubal da "Yeni yerime yüzde 100 zamlı olarak taşındım ancak burası için de kentsel dönüşüm kararı çıkacak" diye konuştu.

Bir lastikçi ise 30 yıldır aynı dükkanda faaliyet gösterdiğini ancak uygun kiralı bir dükkan bulamadığı için mesleği bıraktığını belirtti.

En yüksek artış nerede yaşandı?

Bu yıl işyeri kiralarının en fazla yükseldiği bölgeler arasında Bağdat Caddesi, Karaköy, İstiklal Caddesi ve Başakşehir Gölet Parkı bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber