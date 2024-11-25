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Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi, "araç satışı sonrası sigorta 15 gün devam eder" düzenlemesini iptal etmişti. Söz konusu karar 5 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek. Ancak Karayolları Kanunu'nda değişiklik yapılmadığı için bu sürenin 1 aya çıkması ve mağduriyetlerin daha da artma tehlikesi bulunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 10:40, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:40
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Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi, mart ayında araç satışıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza atmıştı.

"Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir." şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurulmuştu.

AYM, "Satıştan sonra hakimiyet sona erer" diyerek söz konusu düzenlemeyi iptal etti ve kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştı.

YENİ DÖNEM 5 ARALIK'TA BAŞLIYOR

AYM'nin kararının ardından 9 aylık süre geçti ve 5 Aralık'tan itibaren araç satışında yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren araç devir işlemlerinde 15 günlük süre uygulanmayacak.

KARAR NEDEN 9 AY SONRA UYGULANIYOR?

AYM'nin kararını 9 ay sonra uygulamasının altında bir neden yatıyordu. İçişleri Bakanlığı'na, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapması için süre tanınmıştı. Ancak beklenen değişiklik yapılmadığı için konuyla ilgili yeni sorun ortaya çıktı.

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