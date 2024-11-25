Altın haftaya düşüşle başladı

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 3 bin 6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 değer kaybederek 2 bin 967 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 6 artış gösterirken yeni haftaya ise düşüşle başlayarak şu sıralarda yüzde 1,6 kayıpla 2 bin 670 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentisi fiyatlarda etkili oluyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun söz konusu ateşkes anlaşması teklifine ilişkin dün akşam istişare toplantısı düzenlediği bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 650 bin dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.